Advent compra 80% do Walmart no Brasil

Maior varejista do mundo, a norte-americana Walmart vendeu 80% das operações no Brasil para o fundo Advent Internacional. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, em Nova Iorque. O valor da transação não foi divulgado. A negociação atinge a rede no Rio Grande do Sul, onde o Walmart tem 99 lojas, conforme o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2017.

O Advent International tem investimentos em outras marcas de varejo no Brasil. Para os gaúchos, a mais conhecida é a rede Quero-Quero, de eletrodomésticos e outros itens para casa. Também tem participação na Dufry (que atua com free shops), na Allied (companhia mundial de alimentos) e na Fortbras.

A norte-americana ingressou no Estado em 2005, após comprar as lojas do grupo português Sonae. Recentemente, chegou a ser especulado que o Sonae poderia recomprar a rede do Walmart, mas o varejista português negou, conforme notícias de sites brasileiros. O negócio entre Walmart e Advent ainda terá de ser aprovado por organismos reguladores no Brasil, informaram, em nota, as duas gigantes - uma em varejo de supermercados, e outra, de investimentos (private equity).

O Sonae chegou ao Rio Grande do Sul em 1989, ao adquirir a Companhia Real de Distribuição, do Grupo Josapar, de Pelotas. Posteriormente, o grupo português comprou as redes de supermercados Nacional e Econômico. Mais tarde, as operações do Sonae no Brasil foram vendidas ao Walmart.

"Estamos há mais de 20 anos no Brasil e estamos empolgados com o novo sócio, que é um dos líderes do varejo no País", disse Patrice Etlin, sócio-diretor da Advent International no Brasil, após o anúncio. A transação faz parte da revisão da operação global do Walmart. Já se cogitava a saída do Brasil, que não será total, mas com a redução no tamanho do negócio.

Outro detalhe divulgado é que a varejista, que tem ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (Nyse), espera cobrir perda de US$ 4,5 bilhões em receita global no segundo trimestre, associada à conversão de ingressos das filiais internacionais para o dólar, pois a moeda norte-americana experimenta forte valorização.

No Brasil, o Walmart está há 22 anos, soma 438 lojas em 18 estados e 55 mil empregados. Em 2017, as vendas da rede totalizaram receita de R$ 25 bilhões, conforme a nota divulgada em Nova Iorque.

No Rio Grande do Sul, a rede tem unidades das bandeiras Walmart, Nacional, BIG, MaxxiAtacado e TodoDia. Em 2016, a varejista anunciou a extinção das bandeiras Nacional e Big, com a progressiva adoção da marca Walmart. Algumas lojas no Estado já vinham sofrendo a mudança, e também houve fechamento de unidades.

Alguns pontos em Porto Alegre foram assumidos pela rede Asun. Pelo ranking da Agas, as 99 lojas que o Walmart tinha em 2017 chegaram à receita de R$ 5,6 bilhões, levemente acima da cifra de 2016, que ficou em R$ 5,5 bilhões, também conforme a Agas. No ano passado, eram 16,4 mil empregados.