Pré-Sal Petróleo fecha acordo com a Petrobras

A Pré-Sal Petróleo, responsável pela fatia da União na produção de petróleo e gás na região do pré-sal, fechou acordo com a Petrobras para fornecer 230 mil metros cúbicos (m³) de petróleo e gás natural extraídos dos campos de Sapinhoá e Lula, na Bacia de Santos. O fornecimento ocorrerá até dezembro de 2018.

O início da entrega do gás depende da homologação pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) dos acordos de individualização da produção dos dois campos. Sapinhoá é explorado por um consórcio formado pela Petrobras (operadora, com 45%), Shell (30%) e Repsol (25%). Já o campo de Lula é o principal produtor do pré-sal é operado pela Petrobras (65%), com os sócios Shell (25%) e Petrogal (10%).

No último dia 30, a PPSA tentou leiloar em bolsa a produção das duas áreas, mas não teve sucesso. Houve um único habilitado e nenhum lance. O preço de referência do petróleo foi o utilizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A empresa não informou o valor negociado diretamente com a Petrobras dessa vez.