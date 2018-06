Ibovespa sobe 1,76% com recuperação de ações da Petrobras

As ações da Petrobras recuperaram parte das perdas da última sexta-feira e deram fôlego extra ao Índice Bovespa, que teve hoje sua quarta alta consecutiva - e a mais consistente delas. Com o noticiário doméstico escasso e o cenário internacional favorável, o índice já abriu em alta e terminou o pregão aos 78.596,06 pontos, com ganho de 1,76%.

Depois das quedas de quase 15% registradas na última sexta-feira, após o pedido de demissão de Pedro Parente, as ações da Petrobras subiram 5,83% (ON) e 8,48% (PN) hoje. A alta foi atribuída essencialmente a um ajuste após as expressivas quedas recentes, registradas desde o início da greve dos caminhoneiros até a saída de Parente. Isso porque as dúvidas quanto ao futuro da política de preços da petroleira continuam na mesa.

Entre os temores dos investidores está a possibilidade de o governo abandonar a paridade internacional na sua política de preços, além de uma série de dúvidas sobre como será concretizado o acordo em torno do diesel e quais serão seus impactos na política fiscal do País. A nomeação do diretor financeiro Ivan Monteiro como novo presidente da empresa foi recebida sem sobressaltos.

"Creio que o mercado de certa forma deu o benefício da dúvida à Petrobras hoje, levando em conta que os movimentos dos últimos dias foi muito exagerado. A expectativa é de que o governo consiga encontrar um bom termo para a questão dos combustíveis, de forma a suavizar preços sem mudar a política da empresa", disse Shin Lai, estrategista da Upside Investor.

Mas o dia foi de recuperação bastante pulverizada na Bolsa, tendo bancos, elétricas e siderúrgicas entre os destaques de alta. Na sexta-feira, aliás, foi o bom desempenho de outras blue chips que garantiu uma alta de 0,63% ao Ibovespa, apesar dos tombos das ações da Petrobras. Entre as ações que compõem o índice, a maior alta de hoje ficou com CSN ON, que disparou 14,93% após ter sua recomendação alterada de "neutra" para "acima da média" pelo Credit Suisse.

"Para que o Ibovespa volte a subir de maneira consistente, é necessário que os investidores estrangeiros voltem à Bolsa. E não se vê, por enquanto, fator que atraia de volta tudo o que já saiu este ano", disse um operador.

Somente na última quarta-feira (30), dois dias antes do pedido de demissão de Pedro Parente, os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,010 bilhão da B3. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,90%. Com esse resultado, o saldo acumulado de todo o mês de maio ficou negativo em R$ 8,433 bilhões. No ano, a saída é de R$ 4,012 bilhões.