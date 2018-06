Investimento do setor de Private Equity somou R$ 15,2 bi em 2017, diz Abvcap

Os fundos de private equity investiram R$ 15,2 bilhões no ano passado, um aumento de 36% em relação aos R$ 11,3 bilhões investidos em 2016, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap). Os números não englobam fundos globais.

Os investimentos abrangem 175 empresas, uma elevação de 10,2% em relação ao ano passado, quando os investimentos aconteceram em 157 empresas. Nos últimos cinco anos, houve R$ 102 bilhões investidos em 778 empresas, de acordo com o presidente da associação, Piero Minardi.

A indústria de private equity registrou volume recorde de desinvestimentos em 2017, no total de R$ 9,8 bilhões, de acordo com a Abvcap. Em 2016, o desinvestimento somou R$ 5 bilhões. O presidente da associação, Piero Minardi, ressaltou que desde 2011, os fundos desinvestiram perto de R$ 40,5 bilhões.

De acordo com Minardi, 54 empresas foram desinvestidas no ano passado, ressaltando que seis das nove ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) foram de empresas com participação de private equity. "Olhando desde 2004 para cá, vemos que quase 50% das ofertas em bolsa tiveram um private equity por trás, o que mostra quão importante a indústria está sendo para o mercado de capitais", destacou.