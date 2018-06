Varejo gaúcho perdeu R$ 230 milhões com greve dos caminhoneiros, aponta FCDL-RS

Um levantamento divulgado nesta segunda-feira (4) pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) estima em R$ 230 milhões as perdas do comércio varejista do estado com os onze dias de paralisação nacional dos caminhoneiros. Os prejuízos comprometeram o faturamento dos lojistas no mês de maio, período tradicional de boa comercialização de produtos.

Para a economia estadual, o impacto negativo estimado está na ordem de R$ 2,3 bilhões – ou cerca de dois dias de produção. A projeção leva em conta um Produto Interno Bruto (PIB) do Estado na ordem de R$ 420 bilhões (cerca de R$ 1,15 bilhão diários).

Para o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, a população ainda sentirá os reflexos da paralisação por um período de dez a quinze dias. “Se tudo correr de forma razoável, dentro de duas semanas a maioria das atividades comerciais, industriais, agrícolas e de serviços tenderão a se normalizar. No entanto, os prejuízos para os ramos produtivos de ciclo curto, como a avicultura e hortifrutigranjeiros, são expressivos”, indica Koch.

Conforme o dirigente, o mercado deve ser reordenado rapidamente para evitar que os prejuízos em todos os setores da economia se avolumem.