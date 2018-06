Embraer anuncia duas contratações em aviação comercial

A Embraer anunciou duas contratações na divisão de aviação comercial: Ron Baur como Diretor de Estratégia e Hussein Dabbas como Gerente-Geral de Projetos Especiais para Oriente Médio e África. Eles vão se reportar a Arjan Meijer, Chief Commercial Officer (CCO) de aviação comercial.

Ron Baur foi vice-presidente de frota da United Airlines e desde 2016 atua como membro do Wings Club, associação sediada em Nova York de profissionais do setor de aviação. Por sua vez, Hussein Dabbas passou por Royal Jordanian Airlines e foi vice-presidente regional para a África e Oriente Médio da Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

"Estou muito satisfeito em receber Ron e Hussein no time. Eles trarão experiências valiosas no setor da indústria aeronáutica, o que enriquecerá ainda mais nossa equipe global de Marketing e Vendas e ajudará a criar as melhores soluções para nossos clientes", diz o COO Arjan Meijer, por meio de nota.