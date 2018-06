Advent compra 80% da operação do Walmart no Brasil

Loja em Cachoeirinha recebeu layout do Walmart com fim das bandeiras BIG e Nacional WALMART/DIVULGAÇÃO/JC

A maior varejista do mundo, a norte-americana Walmart vendeu 80% das operações no Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (4) em Nova Iorque. O Advent Internacional, da área de investimentos, comprou a fatia. O valor da transação não foi divulgado.

O negócio ainda terá de ser aprovado por organismos reguladores no Brasil, informou em nota as duas gigantes - uma em varejo de supermercados e outra de investimentos. "Estamos há mais de 20 anos no Brasil e estamos empolgados com o novo sócio que é um dos líderes no varejo no País", disse Patrice Etlin, sócio-diretor da Advent International no Brasil, em nota divulgada após o anúncio.

A transação faz parte da revisão da operação global do Walmart. Já se cogitava a saída do Brasil, o que ocorrerá com redução no tamanho do negócio. Outro detalhe divulgado é que a varejista, que tem ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

No Brasil, o Walmart está há 22 anos e soma hoje 438 lojas em 18 estados somando 55 mil empregados. Em 2017, as vendas da rede somaram receita de R$ 25 bilhões.