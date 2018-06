Bolsa de Valores de São Paulo abre em alta

Agência Brasil

O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu nesta segunda-feira (4) em alta de 0,27%, com 77.545 pontos às 10h, após a turbulência da última sexta-feira, causada pela saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente.

A tendência de alta se consolidava nos primeiros minutos do pregão, com o índice registrando 1,66% às 10h16 com 78.442 pontos.

As ações da Petrobras registraram forte queda na Bolsa de Valores na sexta-feira, assim como as ações preferenciais anotando queda de 15,60%, e as ordinárias, recuo de 15,50%. O dólar também fechou em forte alta, cotado a R$ 3,7667 na venda.

As ações da Eletrobras registraram na abertura do pregão de hoje perdas, com -2,02% nas ações preferenciais, que dão direito a dividendos, e de 1,45% nas ações ordinárias, que permitem voto em assembleias.

A estatal vive um período de incerteza com o envio de um projeto de lei do governo ao Congresso para venda seis distribuidoras da Eletrobras nas regiões Norte e Nordeste. É a segunda tentativa do governo para avançar na questão.