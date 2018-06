Venda de papelão ondulado cresce 9,10% em abril ante 2017, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizado em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 9,10% em abril ante o mesmo mês de 2017, para 290,368 mil toneladas, informou a Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com março, foi apurado declínio de 4,70%. Com ajuste sazonal, porém, o volume expedido é 0,17% superior ao informado em março.

O volume embarcado em abril totalizou 570,613 m², indicando acréscimo de 9,47% no comparativo anual.

O mês de abril contou com um dia útil a mais, de modo que a expedição por dia útil cresceu 4,56% sobre igual mês de 2017.