Banrisul aceitará depósito de cheques pelo celular

Em algumas semanas, os correntistas do Banrisul pessoa física ou jurídica não precisarão ir até a agência para fazer o depósito de cheques. Isso porque, uma tecnologia de captura de imagem, que imita a visão humana, será adicionada ao aplicativo mobile banking da instituição financeira gaúcha.

A ferramenta identifica cautelosamente elementos do pagamento e permitirá a compensação digital, diretamente no smartphone ou tablet. "Foi um produto feito especificamente para o Banrisul usando algumas das tecnologias mais inovadoras do mercado, como computer vision", explica o diretor de Mercados da Atos, Ricardo Munhoz.

Os especialistas da Atos trabalharam nesta tecnologia de visão por computador (computer vision), ciência que combina diversas técnicas que foram transformadas em algoritmos para permitir que um celular ou tablet tenha capacidade de reconhecimento similar à humana. O objetivo foi permitir que as pessoas pudessem depositar cheques instantaneamente sem precisar fazer uma foto. O usuário também não precisa ter o trabalho de mirar documento, pois o software instalado no smartphone reconhece o cheque.

A solução captura a imagem do documento em várias etapas, realizando simultaneamente verificações de segurança para que todos os critérios de qualidade e detecção do cheque sejam atendidos, evitando que o depósito seja recusado pelo sistema. "O usuário tem a segurança de que as informações são reais e o banco, por sua vez, também tem um conjunto de aplicações que fazem compensação do documento automaticamente", explica o gestor. A atualização é suportada pelos sistemas iOS e Android.

Munhoz comenta que esse tipo de ferramenta vai facilitar muito a vida dos estabelecimentos comerciais, que recebem diversos cheques por dia e poderão até negociar com o banco a antecipação de alguns valores em função da agilidade criada. "Quanto mais seguro for esse processo, mais fácil será para o banco oferecer serviços agregados no futuro", destaca.

A Atos e o Banrisul são parceiros há mais de 10 anos. Atualmente, a empresa de tecnologia é responsável por todas as soluções de gestão de documentos através do uso de imagem, desde a aquisição de documentos pessoais necessários para a abertura de conta-corrente, contratos de câmbio com assinatura digital.