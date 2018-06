Termina reunião no Planalto sobre monitoramento de crise de abastecimento

Terminou há pouco no Palácio do Planalto reunião do grupo de monitoramento da crise de abastecimento desencadeada pela greve dos caminhoneiros. O encontro durou cerca de 40 minutos e teve a participação apenas de um ministro, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, além do secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, do chefe do Estado Maior das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, e dos secretários-executivos da Casa Civil, Daniel Sigelmann, dos Transportes, Herbert Drummond, do Ministério dos Transportes, Herbert Drummond, da Justiça, Claudenir Brito, e do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix.

Foi o segundo dia em que a reunião foi feita sem a participação de outros ministros que compõem o grupo, como Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Carlos Marun, da Secretaria de Governo.

Na noite de quinta-feira (31), Padilha disse que o governo apostava na desmobilização do movimento, com o fim dos bloqueios das estradas federais.