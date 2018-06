Botafogo vence Vasco em São Januário e se afasta da zona de rebaixamento

Folhapress

O Botafogo não se intimidou por atuar em São Januário e, jogando com personalidade, venceu o clássico com o Vasco por 2 a 1 neste sábado (2). Com o resultado, se afastou da zona de rebaixamento. O time de General Severiano agora soma 12 pontos e está em décimo. O Cruzmaltino estacionou no meio da tabela e está com 11, em 12º.

Na próxima quarta, o Botafogo recebe o Ceará no estádio Nilton Santos. Já o Vasco visita o Cruzeiro no Mineirão.

O Botafogo abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, quando o volante Jean, ex-Vasco, foi à linha de fundo, cruzou, Fernando Miguel não interceptou e Kieza se esticou para concluir.

Logo após o gol, o Vasco quase empatou quando Yago Pikachu arriscou chute e a bola passou com perigo pelo gol de Jefferson. Aos 26 minutos, Giovanni Augusto foi à linha de fundo e sofreu uma dividida. O meia do Vasco ficou pedindo pênalti.

O Botafogo ampliou aos 36 minutos do segundo tempo, quando Leo Valencia cruzou e o zagueiro Igor Rabello subiu mais do que todo mundo para cabecear ao fundo da rede.

No segundo tempo, aos sete minutos, o jovem Andrey recebeu de Yago Pikachu e arriscou de muito longe. A bola entrou na gaveta do goleiro Jefferson e marcou um golaço.

O Botafogo foi corajoso na etapa inicial e se beneficiou das vaias da torcida do Vasco contra o próprio time. O Botafogo acabou saindo do primeiro tempo com 2 a 0 no placar, mas recuou excessivamente na etapa final.

