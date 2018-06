Atividades da Avicultura e Suinocultura começa a se normalizar após greve dos caminhoneiros

Depois da paralisação no processo de abate, causada pela greve dos caminhoneiros, 163 unidades frigorificas de todo o país relataram que retomaram as atividades até essa sexta-feira (1º). O anúncio foi feito pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A expectativa é que até a próxima semana, todas as agroindústrias produtoras e processadoras da avicultura e da suinocultura restabeleçam as atividades.

Assim como as atividades de campo, a retomada acontecerá de forma gradativa. O tempo estimado para recuperação do padrão de produção é de até 60 dias. Um dos maiores aliados é a volta do abastecimento de rações, que devem voltar à normalidade nos próximos dias.

O prejuízo inicial é estimado em mais de R$ 3 bilhões, entre perdas de comercialização no mercado interno, animais mortos, custos logísticos, perdas de contrato na exportação e outros. Como a ABPA já havia alertado desde o início dos bloqueios nas estradas, faltarão produtos de aves, suínos e ovos.