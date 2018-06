Dólar sobe ante moedas principais, apoiado em dado dos EUA acima do esperado

O dólar chegou ao final da tarde desta sexta-feira (1º) em alta ante as moedas principais, demonstrando as apostas dos investidores internacionais de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) siga com os planos de elevar em até quatro vezes os juros no país este ano.

Essa percepção a respeito dos juros encontrou apoio nos dados do relatório mensal de emprego (payroll). De acordo com o Departamento do Trabalho, houve a geração de 223 mil novos postos em maio, acima das 190 mil projetadas por analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires.

Era esperada a manutenção da taxa de desemprego em 3,9%, mas ela caiu para 3,8%. O salário médio dos trabalhadores subiu 0,30% no mês passado ante abril, enquanto a previsão era de acréscimo de 0,20%.

Os números fizeram com que as apostas da quarta elevação de juros voltassem à mesa. Na CME, com base nos futuros dos Fed funds, as chances de aumento de 75 pontos-base do nível atual dos juros (faixa entre 1,50% a 1,75%) passaram de 24,6% na quinta para 31,9% nesta sexta.

No final da tarde em Nova Iorque, o dólar subia para 109,57 ienes e avançava para 1,3347 libra. O euro, por sua vez, caía para US$ 1,1659.