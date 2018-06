Saída de Parente é negativa para perfil de risco da Petrobras, diz Moody's

Agência O Globo

A agência de classificação de risco Moody's avalia que a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras é negativa para a avaliação de risco de crédito da empresa. O executivo entregou sua carta de renúncia no início da manhã, o que faz as ações da estatal despencarem.

Na avaliação de Nymia Almeida, o efeito negativo decorre de uma possível mudança na tendência das políticas financeiras da companhia. "O pedido de demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobras é negativo para o perfil de crédito da empresa. A saída de Parente pode indicar que a tendência de melhoras nas políticas financeiras da Petrobras esteja comprometida."

A percepção de risco da companhia por parte das agências de classificação de risco vinha melhorando sob a gestão de Parente, em especial a redução da alavancagem financeira, que foi possível com a venda de ativos e a política de preços.

É justamente essa política de preços, que faz com que os combustíveis sejam reajustados de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional e do dólar, que foi fortemente questionada durante a paralisação dos caminhoneiros.

As preferenciais (PNs, sem direito a voto) recuavam, por volta das 15h30, 12,01%, cotadas a R$ 16,70, mas chegaram a cair mais de 20%. Antes do anúncio, subiam mais de 3%. Já no caso das ordinárias (ONs, com direito a voto), a desvalorização era de 11,89%, a R$ 19,55, sendo que antes subiam quase 3%. Não tem circuit braker (paralisação) quando há uma queda forte em um determinado papel.

Os recibos de ações negociados na Bolsa americana (ADRs, na sigla em inglês) também caem forte. O tombo é de 12,39%, para US$ 10,39.