Petróleo em Nova Iorque fecha no menor nível desde 10 de abril

O petróleo encerrou a sessão desta sexta-feira (1º) em queda, pressionado pela percepção de aumento de produção nos Estados Unidos e de membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI para julho fechou em queda de US$ 1,23 (-1,83%), a US$ 65,81. Este é o menor valor de fechamento desde 10 de abril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para agosto caiu US$ 0,77 (-0,99%), para US$ 76,79.

Os investidores de petróleo seguem monitorando as perspectivas de produção para a commodity, à medida surgem sinais de aumento da exploração nos Estados Unidos.

Na quinta-feira (31), o Departamento de Energia relatou o aumento da produção média diária nos Estados Unidos de 10,725 milhões de barris por dia para 10,769 milhões de bpd. Nesta sexta, os dados da Baker Hughes corroboraram para essa percepção, ao apontarem para o aumento de 859 para 861 dos poços e plataformas em operação no país.

Na questão da Opep, há o rumor que membros da Opep e aliados devem manter, na reunião de 22 de junho, o acordo de cortes da produção global, responsável pelo salto dos preços do barril desde 2016.

Na contramão, na semana passada, o ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak, e o presidente russo, Vladimir Putin, defenderam publicamente a discussão sobre o aumento da produção do grupo.