Dois diretores-executivos são cotados para presidência da Petrobras

Agência O Globo

Após Pedro Parente pedir demissão da presidência da Petrobras, dois diretores-executivos da estatal passaram a ser cotados para o cargo: Solange da Silva Guedes (diretora-executiva de Exploração e Produção) e Ivan de Souza Monteiro (diretor-executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores).

Em nota, a Petrobras informou que a nomeação de um CEO interino será examinada pelo Conselho de Administração ao longo do dia desta sexta-feira. O texto diz que a composição dos demais membros da diretoria executiva da companhia não sofrerá qualquer alteração.

Solange Guedes está na Petrobras desde 1985 e já ocupou diversos cargos na área de Exploração e Produção. Já Ivan Monteiro foi levado pelo ex-presidente da companhia, Aldemir Bendine. Os dois trabalharam juntos no Banco do Brasil e entraram na companhia com a saída de Graça Foster, em 2015.

Tendo como missão consertar os erros da gestão anterior, Monteiro começou a desenhar um plano para reerguer a empresa assim que assumiu. Segundo pessoas próximas, ele ficou surpreso com a bagunça na contabilidade da empresa e começou a corrigir coisas como a falta de provisionamento para possíveis dívidas.

Após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o comando da Petrobras foi alterado. Saiu Bendine e assumiu Parente, que manteve Ivan Monteiro no cargo que tocou a recuperação da empresa sem necessidade de o governo injetar dinheiro público.

"O Ivan é uma quadro forte. Se for nomeado, é um sinal de que a política de preços não será alterada", falou uma fonte da empresa, sob a condição de anonimato. A reunião do Conselho de Administração da Petrobras está marcada para começar às 16h.