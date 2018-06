Fábrica de celulose retoma produção e estima perda de 20 mil toneladas durante paralisação

Com o fim da paralisação dos caminhoneiros, a CMPC Celulose Riograndense está retomando a produção nesta sexta-feira (1º). De acordo com a empresa, as atividades serão normalizadas durante o final de semana e a expectativa é de operar a pleno a partir da segunda-feira (4).

As linhas de produção do complexo foram totalmente paralisadas na semana passada - uma ainda no sábado (26) e outra na terça-feira (29) - por conta da falta de combustível e de insumos químicos. Conforme um levantamento preliminar, as perdas com a greve são estimadas em 20 mil toneladas de celulose.

Aproveitando a falta de componentes, a companhia chilena antecipou a manutenção de seus equipamentos. A parada para limpeza, calibragem e revisão é feita duas vezes por ano e foi realizada nesta semana, em uma tentativa de minimizar o impacto da paralisação.

Localizada em Guaíba, a planta da CMPC tem capacidade para processar até 1,8 milhão de toneladas de celulose ao ano.