Apos pedir demissão, Parente pode ser o novo presidente-executivo da BRF

Parente assumiu recentemente o comando do conselho de administração da empresa TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL/JC

Folhapress

Depois de deixar a Petrobras, Pedro Parente pode ser o novo presidente-executivo da BRF, gigante de alimentos resultado da fusão de Sadia e Perdigão. Parente assumiu recentemente o comando do conselho de administração da empresa no lugar do empresário Abilio Diniz, e é grande a torcida dentro da BRF para que ele passe para a presidência-executiva, cargo que hoje está vago.

Dois membros do conselho de administração da companhia disseram à reportagem, sob condição de anonimato, que gostariam de ver Parente no comando da BRF, mas que ainda não sabem se ele topa o desafio ou se vai preferir não assumir outro cargo executivo agora.

Parente vem promovendo uma reestruturação no comando da empresa, que atravessa uma forte crise, após seguidos prejuízos e as acusações de fraude da Operação Carne Fraca.

A seu pedido, a BRF contratou as consultorias BCG e McKinsey, para rever sua estrutura organizacional.A empresa possui hoje 14 pessoas -entre vice-presidentes e diretores- reportando diretamente ao CEO, número considerado excessivo pelo atual conselho.