Bolsas da Europa fecham em alta, de olho na política da Europa e em dado dos EUA

As bolsas europeias fecharam com ganhos nesta sexta-feira dia (1º). Sinais de menor tensão na política da Itália e da Espanha beneficiaram as ações, apoiadas também por um indicador forte da economia dos Estados Unidos. O quadro propiciou uma recuperação após quedas recentes, mas ainda assim as praças tiveram resultados negativos em toda a semana. O índice Stoxx 600 fechou em alta de 1,01%, em 386,91 pontos.

Na Itália, dois partidos populistas, o Movimento 5 Estrelas e a Liga, chegaram ao poder, no governo comandado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte. Analistas e investidores mostram ressalvas às siglas, por temerem menor compromisso fiscal e uma maior distância dos parceiros da União Europeia.

De qualquer modo, prevaleceu nesta sexta a percepção de que o fim do impasse para a formação da equipe era positivo, evitando-se a convocação de eleições antecipadas, com mais incertezas.

Na política espanhola, o premiê Mariano Rajoy perdeu o posto, ao ser derrotado em uma moção de censura no Parlamento. Rajoy não resistiu após seu Partido Popular ter sido condenado a pagar uma multa por envolvimento em um grande caso de corrupção.

O novo premiê é Pedro Sánchez, secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), mas analistas não preveem grandes mudanças no quadro econômico local, neste momento.

O apetite por risco foi ainda favorecido por um relatório forte do mercado de trabalho dos EUA relativo a maio, que superou a expectativa do mercado. O sinal positivo da economia americana tende a apoiar papéis de várias empresas exportadoras do continente.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,31%, em 7.701,77 pontos, mas na comparação semanal caiu 0,37%. O papel do banco Barclays subiu 2,36% nestas sexta, enquanto a petroleira BP avançou 0,07%.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,95%, a 12.724,27 pontos, com queda de 1,65% na semana. Deutsche Bank subiu 2,76%, recuperando-se em parte da queda forte da sessão anterior, e Commerzbank teve ganho de 4,83%. Já E.ON recuou 0,68%.

O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subiu 1,24%, a 5.465,53 pontos, em baixa de 1,39% na comparação semanal. A petroleira Total se saiu bem, em alta de 1,31%. Na Bolsa de Milão, o FTSE-MIB avançou 1,49%, a 22.109,55 pontos, mas na semana recuou 1,29%. Intesa Sanpaolo subiu 3,30% e Telecom Italia avançou 1,89%, enquanto Fiat teve baixa de 4,53%.

Em Madri, o IBEX-35 subiu 1,76%, a 9.632,40 pontos, caindo 1,98% na comparação semanal. Entre os destaques, Santander avançou 3,32% hoje. Na Bolsa de Lisboa, o PSI-20 avançou 0,89%, a 5.517,49 pontos, e na semana recuou 1,66%.