S&P rebaixa rating do Deutsche Bank de A- a BBB+ por planos de reestruturação

A S&P rebaixou nesta sexta-feira o rating do Deutsche Bank de A- para BBB+, com perspectiva estável. Em sua nota, a agência citou preocupações com os planos de reestruturação do banco alemão.

Na semana passada, a companhia anunciou planos de cortar milhares de empregos, em uma tentativa de reformular operações e cortar custos. A S&P, porém, vê "riscos significativos" nas medidas e prevê resultados mais negativos, por algum tempo.

O novo executivo-chefe do Deutsche Bank, Christian Sewing, enviou mensagem a seus funcionários, reafirmando que o banco é financeiramente saudável e adota medidas para melhorar sua lucratividade.

Na quinta-feira, a ação do banco caiu 7,15% em Frankfurt, após o Wall Street Journal reportar que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) designou a filial do Deutsche nos EUA como "problemática", o que levou o banco a reduzir a tomada de risco em solo americano em áreas como as de negociações de ativos e de concessão de empréstimos. Por volta das 8h (de Brasília), o papel do banco avançava 3,64%, em jornada positiva para o setor financeiro em geral na Europa.