Com foco na Itália, bolsas europeias operam em alta firme

As bolsas europeias operam em alta firme desde a abertura dos negócios, lideradas pelo mercado de Milão, com investidores dando boas-vindas ao acordo que a Itália costurou para a formação de um novo governo, que afasta a necessidade de novas eleições. Diante da melhora da situação política italiana, ficou em segundo plano a decisão hoje do Parlamento espanhol de afastar o primeiro-ministro Mariano Rajoy e substituí-lo pelo líder de centro-esquerda Pedro Sánchez.

Ontem, os dois partidos antissistema italianos, o Movimento 5 Estrelas e a Liga, fecharam um pacto para estabelecer um governo, encerrando um impasse político que pesou nos ativos financeiros europeus durante a semana. Resta a questão, no entanto, de que a nova administração é eurocética. O advogado e acadêmico Giuseppe Conte assumirá como primeiro-ministro, em cerimônia marcada para as 11h (de Brasília).

Na Espanha, por outro lado, o Parlamento aprovou nesta manhã uma moção de censura contra Rajoy, que cederá o cargo de premiê a Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), depois de permanecer quase oito anos no poder. A moção veio após o Partido Popular (PP) de Rajoy ser multado judicialmente por ter se beneficiado de um amplo esquema de corrupção. Como a queda de Rajoy já era esperada desde ontem, não houve reação significativa nos mercados europeus.

Diante do foco na Itália, ficou em segundo plano a decisão dos EUA de impor tarifas a importações de aço e de alumínio da União Europeia a partir de hoje. Em março, a UE obteve uma suspensão temporária das tarifas, mas, desde então, o bloco não conseguiu avançar em negociações com os EUA para garantir uma isenção permanente. A decisão da Casa Branca vale também para Canadá e México. Autoridades da UE e dos países vizinhos dos EUA prometem retaliar.

Mais cedo, foram divulgados indicadores relevantes na Europa.

Na Itália, foi confirmado que seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2018 ante os últimos três meses do ano passado e teve expansão anual de 1,4% no mesmo período, como havia sido estimado há cerca de um mês.

Na zona do euro, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial caiu de 56,2 em abril para 55,5 em maio, atingindo o menor nível em 15 meses, segundo a IHS Markit. A leitura bem acima de 50, porém, ainda indica sólida expansão da manufatura. Já no Reino Unido, o PMI industrial subiu de 53,9 para 54,4 na mesma comparação, surpreendendo analistas que previam queda do indicador.

Logo mais, às 9h30 (de Brasília), a atenção na Europa vai se desviar para o relatório de emprego mensal dos EUA, que tem forte influência na direção da política monetária do Federal Reserve, o banco central americano.

Às 8h02 (de Brasília), a Bolsa de Milão subia 2,54%, seguida pela de Madri (+2,02%) e Lisboa (+1,53%). Em praças maiores, os ganhos eram de 0,70% em Londres, de 1,32% em Paris e de 0,99% em Frankfurt. No câmbio, o euro se fortalecia a US$ 1,1708 e a libra seguia o mesmo rumo, cotada a US$ 1,3322.

No mercado europeu de bônus, o juro do BTP italiano de 10 anos caía a 2,527%, de 2,850% ontem, enquanto o do papel equivalente da Espanha recuava a 1,381%, depois de subir brevemente a 1,460% na esteira da decisão pelo afastamento de Rajoy.