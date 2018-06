Custo Brasil fora de controle

O deputado gaúcho Jerônimo Goergen (PP) afirma que todos ainda estão preocupados com os acontecimentos que paralisaram o Brasil nas últimas semanas. "Alguma coisa tem que ser feita. O custo Brasil está fora de controle." O parlamentar está pedindo a realização de uma audiência pública, na Comissão de Agricultura, na próxima semana, para ouvir os caminheiros, os empresários e o setor da agroindústria, para saber como ficou a situação entre governo e empreendedores, que é grave. "Pelo que estou avaliando, não está atendendo ninguém", reclama o deputado.

Impacto no agronegócio

"Na audiência, vamos chamar todos para explicar como foi formada a tabela, se ela atende os caminhoneiros, qual o impacto que isso tem no agronegócio", adianta Jerônimo Goergen. "Pretendemos tentar viabilizar essa reunião já para a próxima semana. Prepararam a tabela, mas temos que saber qual o resultado." Na opinião do deputado, "acalmaram os caras, mas não adianta mentir, porque fica calmo uma semana e, quando volta, vem mandando bala. O importante é saber se está atendendo à economia", sinalizou. Na visão do parlamentar, "com um amplo debate na audiência pública, o assunto deverá ficar bem mais claro para podermos entender a eficácia das decisões tomadas, e quais os prejuízos e vantagens que trazem para a economia neste momento de crise".

Identidade digital

Válida em todo o território nacional, a carteira de identificação digital estará à disposição dos brasileiros a partir de julho. O Documento Nacional de Identidade (DNI) permite a integração de outros documentos, como CPF, Título de Eleitor e RG; e, com isso, reduz o risco de fraudes. O documento, lançado no Senado, e que já está à disposição dos senadores, "é moderno, inovador e seguro. Vai revolucionar o sistema de identificação das pessoas no Brasil", destacou o senador Dário Berger (MDB-SC), que representou o Senado no Comitê gestor do projeto.

Golpe militar, nem pensar

Os caminhoneiros, durante as paralisações, em alguns estados, mostravam faixas pedindo intervenção militar. Mas a democracia brasileira vai bem obrigado. Nem pensar em golpe militar. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, reafirmou que não existe nenhum caminho a não ser o da democracia. Destacou que o papel do STF é o de garantir a participação popular, manter e aperfeiçoar o Estado democrático, e garantiu que "o Supremo continuará cumprindo a obrigação de guardar a Constituição e assegurar a eficácia dos direitos humanos. Não há escolha de caminho, a democracia é a única via legítima".

Opinião do general

Na mesma linha do Supremo, o militar mais graduado que tem se manifestado politicamente, o general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, declarou que aquele Exército golpista dos anos 1950/60 não existe mais. Os novos líderes atuais, ao contrário dos velhos "tenentes" da Revolução da 1930 (que chefiaram o Golpe de 1964), estão com a cabeça longe do poder. "Os valores das Forças Armadas são os mesmos, mas há uma outra geração de militares, formada pela geração que viveu o período militar e colocou na cabeça dos atuais generais que esse não era o caminho."