Maior feira de orgânicos

A Hart's Natural, de Pareci Novo, participa, a partir de hoje e até sábado, da Bio Brazil Fair/Biofach América Latina, a maior feira de produtos orgânicos e de agroecologia da América Latina, com a expectativa de receber mais de 25 mil pessoas, no Anhembi, em São Paulo. Além de apresentar seu mix de orgânicos, a Hart's Natural inclui o lançamento "Kiddies Orgânica", com três sabores de barrinhas 100% naturais voltadas ao público infantil: a Kiddies Frutas Veggies, Kiddies Chocolate e Kiddies Morango. E as novidades da linha de barras Love nos sabores Açaí e Baobá. Produzidas à base de tâmaras orgânicas, são livres de lactose, glúten e possuem certificação da Sociedade Vegetariana Brasileira. A Love Baobá, feita da "Árvore da Vida", possui ainda a certificação kosher pela BDK.

A troca de lâmpadas

A RGE substituiu 603 lâmpadas antigas por novas, com tecnologia LED, no Hospital de Caridade de Santa Rosa, o que irá gerar uma economia de R$ 28,3 mil ao ano. A ação integra seu Programa de Eficiência Energética para ajudar hospitais em dificuldades financeiras, pois, além da economia financeira direta, as lâmpadas também demandam menor custo de manutenção.

Mais que o seguro

Além das coberturas de furto, roubo, colisão e incêndio para o automóvel, o Porto Seguro Auto oferece reparos emergenciais em rede elétrica e hidráulica, chaveiro, serviços para o pet, serviço de cartório e descontos em eventos culturais patrocinados pela empresa. Os produtos Moto, Auto Jovem e Auto Premium também contemplam esses benefícios e em condições especiais a seus públicos.

O cenário gaúcho

Uma análise sobre o cenário político e empresarial gaúcho será apresentada pelo publicitário Fábio Bernardi e pelo cientista político Fernando Schüler no 14º Congresso da Federasul, que se inicia nesta sexta-feira, em Gramado. O painel integra a programação do segundo dia do evento.

A caminho da Europa

Tecnosinos, Tecnopuc e Feevale Tech Park realizam, no dia 13 deste mês, um evento com o governo da Espanha no Tecnosinos. É para oferecer informações às empresas brasileiras sobre oportunidade de internacionalização para a Europa, presentes várias instituições daquele país e o próprio cônsul-geral. Uma das pautas será o Rising Start Up Espanha 2018, programa de apoio às startups, dirigido a projetos estrangeiros de caráter inovador e em desenvolvimento.

Parque da Fenachamp

Foi assinada ontem pelo prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin, a ordem de serviço para obra de ampliação em mais 788 metros quadrados dos pavilhões da Fenachamp. A previsão é que o novo espaço esteja concluído em outubro deste ano.

Mais qualidade para o plástico reciclado

A Braskem desenvolveu um novo conceito de resina plástica reciclada, de melhor qualidade em comparação com a atualmente no mercado e elevado teor de conteúdo reaproveitado. O projeto está sendo apresentado nesta semana na edição de Vancouver do Sustainable Brands - um dos mais importantes eventos do calendário mundial do meio ambiente. Além da nova resina, inovações criadas no Polo de Triunfo também fazem parte do material que a empresa levou para a feira, como o Plástico Verde I'm green, produzido a partir de cana-de-açúcar; e suas principais aplicações, como: embalagens para o setor alimentício, produtos para higiene e beleza, e cuidados para casa.