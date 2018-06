Novo conceito de imóveis

O mais novo empreendimento da Mocellin Incorporações, de Porto Alegre, que já tem mais de 600 unidades de alto e médio padrão no seu portfólio, é o All Lindóia, com 50 apartamentos, 66 salas comerciais e sete lojas. Um dos diferenciais do projeto, do arquiteto Sérgio Montserrat, é que as unidades comerciais contarão com esperas para o segundo banheiro. Outro é a Academia All Move by IME, que se localiza no 4º andar para os condôminos comerciais e na cobertura para os moradores, e foi desenvolvida em parceria inédita com o Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus (IME). E um espaço gourmet com comida caseira, que leva a assinatura da Aninha Comas. O investimento é de R$ 31 milhões e vai gerar mais de 150 empregos diretos, com previsão de entrega no final de 2021.

Tirinhas de namorados

A rede Farmácias Associadas já entrou no clima romântico do Dia dos Namorados com sua nova campanha Gestos de Amor. Voltada para as redes sociais, traz divertidas histórias em quadrinhos que apresentam situações cotidianas vividas por todo casal. "Apoiar as invenções culinárias dele" e "Ele não se mexe para ela não acordar" são alguns dos momentos traduzidos pelas tirinhas.

Os funcionários LGBT

Apesar de 85% dos funcionários LGBT se sentirem confortáveis no trabalho, só pequena parcela dos empregadores adota programas exclusivos de sua inclusão, segundo relatório da PwC e Out Leadership. Baseado em pesquisa com 231 funcionários LGBT de diferentes países, o estudo revela que apenas 29% das empresas entrevistadas possuem programas voltados à retenção de talentos LGBT , e só 12% desses estão cientes de tais programas nas organizações onde trabalham.

Marcopolo São Paulo

A Marcopolo, de Caxias do Sul, acaba de abrir uma filial em São Paulo, o maior mercado de ônibus do País. É para maior aproximação dos operadores de transporte do Estado e atender de maneira ainda mais rápida e eficiente os parceiros, segundo o diretor do Negócio Ônibus, Rodrigo Pikussa. Ocorre que, desde o final de 2013, a crise retraiu a demanda por ônibus em 70%, exigindo o novo atendimento.

Um kit para namorados

O Shopping Total irá presentear os clientes com kit especial: aromatizador personalizado com uma fragrância de bambu ou flores de cerejeira, três flores de madeira produzidas manualmente por artesãs da Paraíba e um cartão para declarar o amor. É para compras de R$ 200,00. Serão distribuídas três mil unidades até finalizar o estoque, e cada cliente poderá trocar só um kit por CPF.

Diversificar os modais de transporte

A greve dos caminhoneiros confirmou, uma vez mais, a necessidade urgente de diversificar os modais de transporte no Estado, segundo o presidente da recém-criada Associação Hidrovias RS, Wilen Manteli. O Rio Grande do Sul depende em 90% do transporte por rodovia, por isso tem o maior custo de logística do País. Aqui é de 19% do PIB, ante 12% em nível nacional, e 8% a 9% nos países que concorrem com os produtos brasileiros no mercado internacional. A saída é a integração de modais, com o maior uso do trem e do transporte por água, aponta. Criada pelas entidades empresariais, operadores do setor e usuários, a Associação Hidrovias RS apresentará iniciativas para revitalizar o modal que já chegou a contar com 1,2 mil km de vias navegáveis, hoje reduzidas a apenas 700 km, conclui Manteli.