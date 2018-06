O centavo que vale milhões

A Visa está com uma campanha que beneficia, entre outras instituições, o Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre. Quem possui cartão de crédito ou débito da marca pode fazer o cadastro no site da campanha e escolher o ICI entre as causas apoiadas. A partir daí, a cada pagamento realizado com o cartão, a Visa destinará um centavo para a instituição. Simples e rápido. Contando com o apoio dos consumidores, a iniciativa vai beneficiar 16 instituições em todo o Brasil. E toda a verba da doação sairá da Visa e não do consumidor. O ICI destinará o valor arrecadado para a assistência de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias.

Gim orgânico em feira

A Weber Haus de Ivoti participa entre os dias 6 a 9 deste mês da 14ª edição da Bio Brazil Fair/Biofach América Latina, no pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Seu grande destaque será o lançamento de mais uma versão do gim orgânico WH 48. O Dry Gin Pink traz notas de hibisco e uma infusão da tradicional erva-mate gaúcha, além de folhas de cana-de-açúcar frescas.

A expansão de seguro

A gaúcha Rede Wichmann, que trabalha há dois anos com franquias de seguros em todo o Brasil, através da marca Bidon, desenvolveu um plano de negócios para sua expansão na Região Sul, focado na estrutura de rede. Nele, a empresa ou pessoa física que adere a ela se credencia para atuar como corretora de seguros, com seu suporte, tutorais, treinamento presencial e expertise.

O Instituto By Brasil

Reeleita, a diretoria do Instituto By Brasil, liderada por Evandro Wolfart, já fixou metas para o próximo biênio nas suas três vertentes - design, sustentabilidade e inovação. Destaque ao diálogo com as entidades para uniformizar um selo na área de sustentabilidade, trazendo mais credibilidade ao selo e às empresas certificadas.

A Millennium na China

A gaúcha Millennium Tecnologia Ambiental, fabricante do biorremediador Enzilimp, firmou parceria de cooperação técnica com a Zhejiang University, de Hangzhou, China, para desenvolver novas tecnologias de aplicação de seus produtos. Foi na Aquatech China 2018, em Xangai, da qual participou o diretor André Ruga e que reuniu 1.900 expositores e profissionais de tecnologias para água.

Parcerias internacionais

Mário de Almeida Marcas e Patentes implementou novas parcerias no meeting anual da International Trademark Association em Seatle. Os escritórios Mersan Abogados, do Paraguai, Alvarez Delucio IP, do México, e Namied Patent & Trademark Law Office, da China, passaram a fazer parte da ampliação do território de atuação da empresa com um custo 13% mais barato para empreendedores.

Energia solar em condomínio

O Porto Trinidad, de Novo Hamburgo, é o primeiro empreendimento no Estado a receber placas solares para converter a energia solar em elétrica destinada ao uso em áreas comuns, para gerar economia aos moradores, a propósito do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado amanhã. O residencial faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e a ideia da MRV é equipar todos os novos empreendimentos com o sistema de conversão de energia solar em elétrica até 2021. Para isso, vai investir cerca de R$ 800 milhões nos próximos cinco anos nesta modalidade de energia. A MRV é líder nacional em imóveis econômicos, presente em mais de 150 cidades de 22 estados e Distrito Federal.