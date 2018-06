A cidade do futuro já está em construção

Uma nova e impressionante cidade está sendo construída a cerca de 100 km de distância de Pequim. O termo "nova" não se refere apenas ao fato de ser uma cidade realmente criada do zero. Já em obras, e celebrada desde agora como a cidade do milênio, a Nova Área de Xiongan é, de acordo com governos de diferentes países, a mais perfeita visão do que devem ser as cidades do futuro. Além de recursos de dezenas de empresas e do governo Xi Jinping, participam do projeto investidores, profissionais e governos do Reino Unidos, Itália e Singapura, entre outros.

As obras não se destinam a erguer, entre Pequim e Tianjin, uma simples e pequena cidade ou uma vila futurística na província de Hebei. A cidade inteligente e sustentável é de um tamanho surpreendente: terá, entre áreas construídas e naturais, 1,7 mil quilômetros quadrados (maior do que a cidade de São Paulo, com cerca de 1,5 mil quilômetros quadrados).

E antes que digam que o projeto é visionário demais e que não sairá do papel, vale ressaltar que Xi Jinping não está sozinho nesta empreitada. Definitivamente, não é nenhum delírio futurista - tanto que foi atestado como maior projeto atualmente em construção no mundo pela embaixadora do Reino Unido na China, Barbara Woodward, em evento na semana passada, em Pequim. E as obras já começaram.

"Não é por nada que esta cidade inteligente está recendo bilhões em recursos de investidores de Canary Wharf (centro financeiro de Londres). Será, com certeza, um exemplo e piloto para projetos futuros de smart cities em diferentes nações", elogiou a diplomata britânica.

E por que a cidade é chamada de inteligente e sustentável? Vamos começar por algumas das informações mais simbólicas. Primeiro porque será abastecida com 100% de energia renovável e nenhum carro que consuma combustíveis fósseis poderá circular por ali. O segundo dado que revela a "inteligência" da cidade é que toda ela está sendo construída com um planejamento em círculos de interesse/necessidades. Por exemplo: os moradores terão acesso a tudo que for prioridade a uma distância máxima percorrida a pé de até 15 minutos, o que inclui escolas, serviços de saúde e centros comerciais. Com isso, se evitará grandes deslocamentos. Neste trajeto máximo de 15 minutos também haverá parques e grandes áreas de lazer.

O verde, por sinal, predominará na cidade. Dos 1,7 mil quilômetros quadrados de área total, 70% será de áreas verdes e água (leia-se Lago Bayiangdian, um dos maiores da China). E, apesar da presença do grande lago, para preservá-lo, a cidade toda terá sistemas de captação de água da chuva (das ruas aos prédios). A cidade também terá conexão de internet de altíssima velocidade e um sistema de "Big Data", grande conjunto de dados armazenados, que irá gerenciar automaticamente toda a área urbana, como energia, transporte e segurança pública.

A nova cidade é parte fundamental de recente plano urbanístico aprovado pelo governo, que determinou que a capital chinesa, hoje com cerca de 21,5 milhões de habitantes, não ultrapasse 23 milhões. Mesmo com elevado número de habitantes, porém, vale ressaltar que o trânsito em Pequim flui muito melhor do que em cidades com São Paulo e até mesmo Porto Alegre. A meta de controle é justamente manter a qualidade.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, serão deslocados para lá serviços que não são essenciais para a administração pública, como parte do setor financeiro, universidades, centros de pesquisa empresariais e outros. Para isso, Pequim terá uma conexão (física) de alta velocidade com a cidade da nova Era, com é chamado o projeto. "Teremos um trem que alcançará 150 quilômetros por hora, ligando Pequim à Nova Área de Xiongan em 20 minutos", ressaltou Wang Yi.

Quando tudo isso estará pronto? Em um futuro não muito distante: a meta é ter boa parte concluída até 2025 e praticamente tudo pronto em 2035. Na metade do século 21 a cidade que marcará este século já será uma realidade plena, assegurou Wang Yi. Como tudo isso será possível? Com recursos pesados do governo da China, de empresas e de outros países. A estimativa extraoficial, feita pelo banco Morgan Stanley, é que a Nova Área de Xiongan mobilize até US$ 379 bilhões em suas primeiras etapas.

Veja mais detalhes do projeto e assista abaixo ao vídeo que apresentou o projeto à comunidade internacional.