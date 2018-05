Tribunal da Lava Jato mantém condenação de Cabral e absolvição de Adriana Ancelmo

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmou nesta quarta-feira (30) a condenação do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) e manteve a pena em 14 anos e 2 meses. Esta é a primeira condenação do emedebista em 2.ª instância.

A 8ª Turma negou o recurso do Ministério Público Federal e manteve a absolvição de Adriana de Lourdes Ancelmo, mulher do ex-governador, e de Mônica Araújo Macedo Carvalho, mulher de Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, ex-secretário de gestão do Rio.

A pena de Wilson Carlos também foi mantida. Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, sócio de Sérgio Cabral, teve a pena diminuída em um ano.

Sérgio Cabral foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em junho do ano passado. O magistrado aplicou 14 anos e dois meses de prisão para o ex-governador por corrupção e lavagem de dinheiro.

O emedebista foi acusado por propina de pelo menos R$ 2,7 milhões da empreiteira Andrade Gutierrez, entre 2007 e 2011, referente as obras do Comperj. Em nota, o advogado Rodrigo Roca, que defende Sérgio Cabral, afirmou: "Foi uma etapa que precisava ser vencida. Seguiremos às Cortes de Brasília, que possuem precedentes favoráveis às teses arguidas com o recurso de apelação."









Veja como ficaram as condenações: