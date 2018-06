Legislativo acelera tramitação de projetos na Capital

Em reunião dos líderes das bancadas partidárias do Legislativo de Porto Alegre com os componentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal, ficou acordada uma reunião conjunta de todas as seis comissões permanentes para analisar projetos de vereadores.

O objetivo é acelerar a tramitação das propostas, diante da possibilidade de a pauta da Casa ser trancada pelos 16 projetos advindos do Executivo municipal - atualmente em regime de urgência, se não votados em um prazo de 45 dias congelam a tramitação de outros projetos.

Assim, segundo o vereador Mendes Ribeiro, líder da bancada do MDB, cada vereador poderá apresentar um projeto a ser analisado pela reunião conjunta - normalmente, os projetos recebem parecer de cada comissão permanente. Com isso, "alguns vereadores poderiam colocar o projeto em votação antes que a pauta seja trancada por causa dos pedidos de urgência".

"São projetos simples e que não queremos que fiquem sobrestados", declarou o vereador Adeli Sell (PT), que prevê uma longa discussão em torno das propostas do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

Os pedidos de urgência do prefeito têm causado debates fervorosos entre os parlamentares. Dos 36 vereadores da casa, 14 protocolaram um recurso para que a avaliação da urgência dessas matérias seja votada em plenário. A apreciação desse recurso, que teve parecer favorável da CCJ, também está prevista para a sessão de quarta-feira.