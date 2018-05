Marchezan atualiza resultados das ações do Gabinete de Crise

O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou nesta terça-feira (29), no no Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic), o andamento da greve dos caminhoneiros e divulgou o balanço do Comitê de Crise da Prefeitura de Porto Alegre.

“Após suprir as necessidades básicas de saúde, segurança, educação, transporte coletivo e de outros serviços essenciais, estamos avançando nas necessidades da população em geral. Pedimos a compreensão da sociedade, pois, mesmo que a greve pare agora, são necessários alguns dias para tudo voltar ao normal”, disse o prefeito.

Confira as principais ações:

Transporte público - Nesta quarta-feira (30), a EPTC vai manter 100% da oferta de ônibus nos horários de pico (dos primeiros horários às 8h30 e das 17h às 19h30) e tabela horária de sábado no restante do dia, garantindo 80% das linhas de dias normais. As lotações circulam com tabela horária normal e não estão autorizadas a carregar passageiros em pé. Os táxis seguem funcionando e não podem realizar corridas compartilhadas.

Dmae - O departamento recebeu um carregamento de cloro, produto essencial para o tratamento de água na Capital. A operação de escolta iniciou-se segunda-feira (28), com o traslado do cloro da cidade de Guaíba até Nova Santa Rita, onde o produto foi acondicionado em cilindros. Nesta tarde chegou na Estação de Tratamento de Água no bairro Menino Deus. Com essa entrega o Dmae mantém o abastecimento regular de água na cidade.

Lixo - A coleta domiciliar é realizada normalmente. A estação de transbordo tem espaço para mais alguns dias sem transporte até Minas do Leão. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos orienta a população, no entanto, a fazer a separação correta dos resíduos. Cerca de 260 toneladas de recicláveis são enviadas como rejeitos e orgânicos junto com as cerca de 2000 toneladas geradas diariamente.

Educação - A maior parte das escolas municipais manteve aulas nesta terça-feira. Das 99 instituições de ensino, 85 ficaram abertas. A orientação é de que as aulas sejam mantidas nesta quarta, 30.

Guarda Municipal - Todo efetivo segue trabalhando normalmente até quarta-feira (30). São 480 agentes, 38 viaturas e uma média de cem atendimentos/dia que não foram alterados com a greve dos caminhoneiros.

Saúde - As Unidades Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Porto Alegre mantém o serviço em funcionamento normal. Há vacinas disponíveis em todos os postos.

Hospitais - O Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMPV) mantém o atendimento normal aos pacientes, assim como hospitais Moinhos de Vento, Vila Nova, Ernesto Dornelles, Santa Casa, Independência, Mãe de Deus, Divina Providência, Banco de Olhos e Cardiologia. Já o São Lucas, Grupo Hospitalar Conceição e Hospital de Clínicas de Porto Alegre precisaram suspender algumas cirurgias eletivas, mas seguem funcionando normalmente. O Gabinete de Crise está organizando comboio para garantir o transporte de lenha para os caldeiras do hospital.

Transplantes - O Hospital de Clínicas de Porto Alegre recebeu insumos que possibilitam a retomada de transplantes que foram suspensos nesta segunda-feira (28). Os procedimentos ficaram suspensos por oito horas, não gerando prejuízo a pacientes.

Assistência Social - A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) mantém o atendimento nos abrigos e albergues, sem prejuízo à população.

Conselho Tutelar - O atendimento segue centralizado nesta terça-feira no telefone 3289 8485. Na quarta-feira o Conselho Tutelar volta atender normalmente em suas dez microrregiões.