Para Dodge, greve atinge direitos fundamentais

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse, nesta terça-feira, que a crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros atinge direitos fundamentais. "Deixou de ser apenas uma crise de abastecimento, é uma crise que já atinge os direitos fundamentais", disse Dodge ao anunciar a criação de um comitê para acompanhar a atuação do Ministério Público Federal (MPF) no caso.

O objetivo, segundo a procuradora-geral, é verificar a prática de crimes federais que afetem serviços públicos e de utilidade pública.

De acordo com Raquel Dodge, a instituição está focada em coibir abusos e assegurar o respeito a direitos humanos. "É certo que há o direito à greve, direito ao protesto e à reivindicação, mas também há responsabilidade por abuso na atuação que possa resultar em prejuízos para indivíduos, para grupos e para a coletividade, notadamente nas áreas de serviço público e de utilidade pública", disse Raquel Dodge.

As declarações foram feitas durante sessão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), presidido por ela.