TCE suspende pagamento de gratificação a servidores

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu medida cautelar determinando a suspensão do pagamento de gratificação por regime de dedicação exclusiva a 12 servidores da prefeitura de Porto Alegre, por irregularidade pelo exercício de atividades de gerência ou administração por pessoas jurídicas, o que é vedado por lei municipal.

A decisão, emitida pelo conselheiro Cezar Miola, originou-se da tomada de contas especial, instaurada para verificar possíveis irregularidades no tema nos exercícios de 2013 a 2015, de responsabilidade do ex-prefeito José Fortunati (ex-PDT, hoje PSB). Devido à extensão de prazos e à permanência de inconformidades, os períodos de verificação foram ampliados, abrangendo o exercício do atual prefeito, Nelson Marchezan Júnior (PSDB).