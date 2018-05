'Intervenção' é assunto do 'passado', diz Etchegoyen

Sérgio Etchegoyen faz parte do gabinete de crise do governo federal /ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL/JC

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, disse, nesta terça-feira, que "intervenção militar" é um assunto do século passado e que nenhum militar das Forças Armadas está "pensando nisso". Etchegoyen é general da reserva e um dos principais auxiliares do presidente Michel Temer (MDB).

"Vivo no século XXI, e o século XXI está divertidíssimo. Meu farol é muito mais potente que o retrovisor. Não vejo nenhum militar, Forças Armadas pensando nisso (intervenção militar), não conheço, absolutamente", disse o ministro, quando perguntado sobre o que pensa de faixas e cartazes pedindo a "intervenção militar" na paralisação dos caminhoneiros.

Etchegoyen faz parte do gabinete de crise montado pelo governo para acompanhar o movimento dos caminhoneiros e participou da entrevista à imprensa sobre paralisação, no Palácio do Planalto. "Absolutamente, é um assunto do século passado, uma pergunta que não vejo mais nenhum sentido", disse o ministro.

Para ele, é preciso saber por que algumas pessoas pedem a volta de governo militares. "O que eu sugiro é saber por que chegamos a isso. Quando estudávamos álgebra, íamos atrás do X e do Y. Tem uma incógnita nessa questão que é por que chegamos a isso. Por que chegamos a uma situação em que parte da sociedade acha que isso é uma solução razoável, sobre a mesa? Não busquem encontrar problema onde ele está eliminado."