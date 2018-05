TRF-3 devolve benefícios de ex-presidente a Lula

O desembargador Marcelo Saraiva, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), acolheu recurso e devolveu a Lula os benefícios de ex-presidente da República, como assessores, motoristas, seguranças e carro oficial. Os benefícios ao petista haviam sido barrados pelo juiz da 6ª Vara Federal de Campinas, Haroldo Nader, que acolheu ações levadas à Justiça pelo Movimento Brasil Livre e pelo NasRuas. Para o magistrado, "simples leitura dos dispositivos mencionados evidencia que aos ex-presidentes da República são conferidos direitos e prerrogativas (e não benesses) decorrentes do exercício do mais alto cargo da República e que não encontram nenhuma limitação legal, o que obsta o seu afastamento pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que haveria evidente invasão da competência legislativa".

O desembargador afirma ser "certo que o direito de utilizar os serviços decorre da condição de ex-presidente". "Para o titular do direito cabe escolher a melhor forma, desde que lícita." "A interpretação da lei, por fim, não pode estar sujeita às variações do ambiente político conjuntural, sob pena de se comprometer o Estado de Direito", concluiu.