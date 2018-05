STF condena primeiro parlamentar na Lava Jato

Relator, Edson Fachin presidiu sessão da 2ª turma do STF ROSINEI COUTINHO/SCO/STF/JC

Por unanimidade, os ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenaram o deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Ele é o primeiro parlamentar condenado pelo STF na operação.

Votaram pela condenação os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, Celso de Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Eles, no entanto, divergiram sobre a extensão dos crimes.

Toffoli não acompanhou os colegas em um dos pontos da acusação, referente a uma doação eleitoral que seria propina disfarçada. "A tipificação da doação eleitoral como crime de corrupção passiva ou de lavagem de dinheiro constitui um tema altamente sensível", disse Toffoli. "Em tese, não vislumbro óbice a que uma doação eleitoral oficial possa efetivamente constituir - como exposto - forma de recebimento de vantagem indevida ou o crime autônomo de lavagem de capitais", afirmou.

Lewandowski entendeu que a configuração do crime de corrupção passiva deveria se limitar ao período em que Meurer foi líder do PP na Câmara dos Deputados. Para o ministro, apenas durante essa época ele poderia influenciar na decisão de manter Paulo Roberto Costa no cargo de ex-diretor de Abastecimento da Petrobras.

Em seu voto, ele destacou a importância do líder partidário. "Há funções institucionais notórias, como o colégio de líderes, que define a pauta (da Câmara), o que será colocado (para votar). É uma decisão importante, e nem é submetida ao colégio de parlamentares, mas ao colégio de líderes", disse o ministro.

Meurer e seus filhos Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer foram denunciados, em outubro de 2015, pela Procuradoria-Geral da República (PGR), acusados de participar de desvios de mais de R$ 33 milhões da Petrobras. Eles refutam as acusações. Os filhos do deputado foram condenados por corrupção passiva.

A PGR acusou o parlamentar de ser um dos integrantes da cúpula do PP que deram sustentação política a Paulo Roberto Costa no cargo de diretor de Abastecimento da Petrobras em troca de vantagens. O ex-diretor virou delator da Lava Jato.

Segundo a denúncia, Meurer solicitou e recebeu R$ 29 milhões do esquema por meio de 99 repasses mensais de R$ 300 mil. O montante teria sido operacionalizado pelo doleiro Alberto Youssef, disponibilizado pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e recebido pelo parlamentar e seus filhos.

Meurer também teria recebido R$ 4 milhões para sua campanha à Câmara em 2010 por meio de dinheiro em espécie e R$ 500 mil em propina disfarçada de doação da empreiteira Queiroz Galvão, conforme a denúncia. Para Fachin, o pagamento em dinheiro em espécie não foi comprovado, mas a doação disfarçada, sim.

A PGR cobra dos acusados parte dos R$ 357,9 milhões que teriam sido desviados para o partido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

De acordo com seus advogados, a denúncia foi baseada apenas na palavra de delatores da Lava Jato, e faltam provas para corroborar as acusações. A defesa de Meurer e seus filhos disse, durante o julgamento, que o parlamentar não é um expoente do partido e, por isso, não tinha poder para tomar decisões de grande porte, como suposto rateio de propina na bancada da Câmara.

Fachin rebateu o argumento: disse que Meurer era um dos expoentes do PP e que passou do baixo clero para a liderança da bancada em 2011. "Não há dúvida que ocupação da liderança demonstra relevância no contexto político", afirmou.