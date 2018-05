Manifestações de 2013 ainda ecoam, diz Alvaro Dias

O senador e pré-candidato à presidência da República Alvaro Dias (Pode) afirmou ontem, no plenário do Senado, que a paralisação dos caminhoneiros é uma continuação do movimento iniciado com as manifestações de 2013. Para ele, a população segue em luta contra a corrupção e a desigualdade de oportunidades.

Para o senador, a greve poderia ser evitada se os governos de Michel Temer (MDB) e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tivessem ouvido a categoria e o próprio Congresso Nacional. Ele lembrou que, há tempos, os caminhoneiros reclamam do baixo valor dos fretes, do alto preço dos combustíveis e das dificuldades de pagar as prestações de financiamento de caminhões.

Dias questionou ainda a política de preços da Petrobras e a decisão de importar combustível.