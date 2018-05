Flávio Rocha e Alvaro Dias foram os pré-candidatos que mais viajaram

Uma análise das agendas oficiais dos pré-candidatos mostra que Flávio Rocha (PRB) e Alvaro Dias (Podemos), juntos, fizeram 79 viagens desde 7 de abril. São os presidenciáveis que mais se deslocaram entre os 11 pré-candidatos à presidência pesquisados. Empresário do ramo varejista - herdeiro do Grupo Guararapes, controlador da Riachuelo -, Rocha já visitou 39 cidades em 17 estados de todas as regiões do País.

Dias segue o mesmo ritmo. Apesar de não ter avião próprio, o presidenciável do Podemos já passou por 40 cidades em 16 estados nos últimos 50 dias. Mais conhecido no Sul, onde fica seu reduto eleitoral, o senador pelo Paraná já visitou seis das nove capitais nordestinas com o intuito de se tornar conhecido entre os eleitores e montar palanques na região. A escolha dos destinos a serem visitados pelo presidenciável ocorre a partir de uma seleção dos convites que recebe e em função da agenda de votação do Senado. Sua estratégia, assim como a de Rocha, é preencher todos os dias da agenda com, ao menos, um encontro público e repercutir a agenda nas redes sociais.

Rodrigo Maia (DEM), Manuela d'Ávila (PCdoB), Marina Silva (Rede) e João Amoêdo (Novo) foram os pré-candidatos que visitaram menos cidades no período.