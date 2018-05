Devido à greve, PSB cancela reunião do diretório estadual

A reunião do Diretório Estadual do PSB, que estava prevista para este sábado, foi cancelada. A medida foi anunciada na manhã de sexta-feira pelo presidente estadual da sigla, deputado federal José Stédile, pelas dificuldades de muitos filiados do Interior em se deslocar até a Capital, com problemas de abastecimento de combustível e bloqueio nas rodovias. Segundo Stédile, vários prefeitos, vices e vereadores não teriam, neste momento, como deixar seus municípios em função da emergência em que se encontram. Uma nova data será marcada assim que a situação se normalizar. Era na reunião deste sábado que seriam definidos os primeiros apoios e alianças da sigla nas eleições deste ano.

Na sexta-feira à noite, Hermes Zanetti (PSB), pré-candidato da sigla ao governo do Estado, esteve na casa do ex-senador e ex-governador do Estado Pedro Simon (MDB).