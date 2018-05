Novo balanço dos bloqueios deve ser apresentado após reunião comandada por Temer

O governo está neste momento fazendo um balanço e mapeamento da situação das rodovias e distribuição de combustível em todo o País, no sexto dia de paralisação dos caminhoneiros, em uma reunião comandada pelo presidente Michel Temer, no quatro andar do Palácio do Planalto, com pelo sete ministros, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro.

Os dados estão sendo atualizados nesta reunião e serão apresentados ao final do encontro, em uma entrevista.

O governo esperava mais desobstruções mas está encontrando resistência em vários pontos. Várias cidades decretaram estado de emergência, como São Paulo e Recife, e a expectativa é de que muitas outras façam o mesmo porque a situação não está sendo normalizada na velocidade que o governo esperava.

O último número que estava disponível no Ministério da Segurança Pública apontava que dos 519 pontos de retenção em estradas do País, informados na noite de sexta-feira, foram reduzidos mais 132 pontos, restando 387. O número de retenções, segundo o ministro Raul Jungmann, havia chegado a 938.

Neste momento, além da reunião no Planalto, uma outra reunião está sendo realizada no Setor Militar Urbano, do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, com os comandantes de área, por videoconferência, para fazer um outro balanço de atuação da Força.

O Exército está sendo usado desde a sexta para fazer escolta a caminhões e liberações de entradas de refinarias. Eles estão atuando com base na Garantia da Lei e da Ordem, válida até o dia quatro de junho.