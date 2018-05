Humberto César Busnello tem 72 anos e é natural de Veranópolis. Formou-se em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) em 1973. É sócio-diretor na Construtora Toniolo, Busnello desde 1973 e, atualmente, preside o Conselho de Administração da empresa. É presidente da Pólo RS - Agência de Desenvolvimento e da Agenda 2020. Presidiu a Associação Riograndense de Empreiteiros de Obras Públicas (Aerop), de 1990 a 2001, e o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas do RS (Sicepot), de 1999 a 2001. Foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs). Participou de diretorias e conselhos da Federação das Associações Comerciais do RS (Federasul), do Conselho Rodoviário do RS, da Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor), do Serviço Social da Indústria (Sesi) e da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs). Recebeu o prêmio de Engenheiro do Ano no setor privado, em 1993, concedido pela Sergs, e, em 1997, ganhou o título de Mérito Industrial, conferido pela Fiergs.