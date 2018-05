Sartori admite que vai concorrer à reeleição ao Piratini

Pela primeira vez, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB), admitiu que disputará a reeleição em outubro. "Não vou fugir da raia, mesmo contra minha vontade pessoal", disse o governador, ao ser perguntado sobre o assunto durante o evento Brasil de Ideias, promovido pela revista Voto nesta sexta-feira (25).

Relutante em confirmar a participação no pleito, Sartori havia dito, no início do mês, que definiria a candidatura apenas depois da Copa do Mundo , que termina em 15 de julho. No entanto, as articulações para a eleição já têm sido realizadas pelo MDB.

Jornal do Comércio, o deputado federal Alceu Moreira, presidente estadual da sigla, disse que o partido " No início do ano, em entrevista aoo deputado federal Alceu Moreira, presidente estadual da sigla, disse que o partido " nunca teve nenhuma dúvida " da candidatura do atual governador.

O aceno positivo de Sartori é uma oportunidade para o MDB intensificar a busca por aliados, já que dois dos maiores partidos da base do governo na Assembleia Legislativa, PP e PSDB, já anunciaram candidatura própria ao Piratini.

Parceiro pontual do governo, o PTB também já anunciou que não estará no palanque emedebista e apoiará a candidatura do tucano Eduardo Leite. Enquanto isso, movimentos internos do PSB, que também faz parte da base governista, têm organizado o lançamento do ex-deputado Hermes Zanetti ao governo.