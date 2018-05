No Senado, Ana Amélia Lemos homenageia JC pelos 85 anos

Em pronunciamento no Senado na sessão desta quinta-feira, a senadora gaúcha Ana Amélia Lemos (PP, foto) registrou a marca dos 85 anos de circulação do Jornal do Comércio, solicitando à mesa diretora uma homenagem da casa ao veículo. A parlamentar destacou que o jornal continua "com os mesmos ideais de comprometimento com uma informação de muita qualidade na área econômica", e recordou que "lá foi a minha primeira casa, o primeiro veículo de especialização na área de economia em que trabalhei, nos anos 1970", disse a senadora.