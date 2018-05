TJ derruba cautelar do TCE e autoriza governo do RS a continuar extinção de fundações

Paulo Egídio

O desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), concedeu nesta terça-feira (22) uma liminar revogando a decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que havia suspendido o processo de extinção de seis fundações públicas gaúchas. Com a liminar, o governo estadual pode dar sequência ao processo de encerramento das atividades das instituições.

Os trâmites relativos à extinção das fundações de Economia e Estatística (FEE), Piratini (TVE e FM Cultura), Zoobotânica (FZB), de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), de Ciência e Tecnologia (Cientec) e para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH) haviam sido paralisados em 12 de abril , por conta de uma medida cautelar emitida pelo conselheiro do TCE, Cezar Miola.

Na decisão de hoje, Difini atendeu a um mandado de segurança protocolado pelo governo do Estado e indicou que Miola não possuía competência para decidir, monocraticamente, sobre o destino das estatais. O desembargador considerou que o TCE se “sobrepôs” à vontade do Legislativo, que aprovou a Lei de extinção em 2016. “A decisão política sobre a extinção – ou não – das fundações foi tomada após longas sessões e debates pela Assembleia Legislativa, órgão de representação do povo rio-grandense”, escreveu Difini.

A liminar concedida por Difini diz respeito apenas à decisão do TCE e não cobre outras medidas judiciais que podem ser tomadas sobre o caso no âmbito da Justiça comum. Além disso, o mérito da decisão ainda deverá ser julgado pelo 11º Grupo Cível do TJ-RS.

O fim das fundações estaduais tem sido objeto de uma intensa batalha judicial, que envolve o governo estadual, o Ministério Público e servidores das entidades. Ainda em março, a pedido do MP, a extinção da Metroplan foi suspensa pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre . Em abril, um dia antes da emissão da cautelar no TCE, outras decisões, também provocadas pelo Ministério Público, suspenderam o encerramento dos trabalhos da Cientec e da Metroplan

Ainda em outubro de 2017, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) pleiteou a não exigência legal de negociação coletiva prévia para a demissão dos servidores vinculados às fundações. Na época, o ministro Gilmar Mendes chegou a atender o pedido da PGE , mas uma série de liminares concedidas pela 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre voltaram a impedir as rescisões de empregados concursados com mais de três anos de serviço, considerados estáveis.

Outro caso polêmico é o da FEE, cujas atividades de cálculo do PIB e do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) e da análise de emprego e desemprego no Estado foram contratadas pelo governo do Estado junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O contrato estabelece o pagamento de R$ 3,3 milhões por ano à entidade paulista.