Após ser anunciado pré-candidato, Meirelles diz que Temer será um bom cabo eleitoral

Depois de ter seu nome oficializado como pré-candidato do MDB a presidente , o ex-ministro Henrique Meirelles disse que o presidente Michel Temer será um "bom cabo eleitoral", ao responder a um pergunta sobre o índice de rejeição do presidente da República e das denúncias apresentadas contra ele pelo Ministério Público.

Ao lado do presidente do partido, senador Romero Jucá (RR), o ex-ministro da Fazenda disse que Temer não desistiu de ser candidato, apenas tomou uma "decisão" em favor de seu nome. "O presidente certamente será um cabo eleitoral positivo porque ele está realizando, e os dados falam por si só. Meu histórico é um histórico de uma reputação inquestionável. Isso vai prevalecer", repondeu Meirelles.

Otimista, ele afirmou que sua meta não é fixar um aumento imediato nas pesquisas de intenção de voto e sim vencer a eleição. E que se não conseguir obter ainda no primeiro turno o apoio do chamado centrão, que hoje está unido em torno da pré-candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o fará no segundo turno.

"Temos que trabalhar com metas críveis e cumpríveis (sic). Nossa meta não é chegar em tantos por cento de intenções de voto. Nossa meta é a eleição. E chegaremos lá", garantiu, emendando mais adiante que "o povo sabe escolher e não quer voltar a aventuras populistas".

Perguntado sobre quem bancará sua campanha, já que nos bastidores emedebistas nutrem a expectativa de que ele se autofinancie, coube ao presidente da sigla responder. Jucá disse que isso ainda está sendo discutido. O ex-ministro é rico e os outros candidatos a deputado, senador e governador não gostariam de ver dividido com ele o bolo do fundo partidário que irá custear as eleições deste ano.

Jucá também fez outro aceno aos correligionários, dizendo que nos estados os palanques estarão "liberados" para que os candidatos façam as alianças que desejarem no plano local.