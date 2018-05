Imprensa internacional reage à indicação de primeiro-ministro italiano

Agência Brasil

Os principais jornais europeus repercutiram nesta terça-feira (22) de forma negativa a formação do novo governo italiano. O acordo para indicação de Giuseppe Conte, 54 anos, como novo primeiro-ministro, a partir da aliança dos dois principais grupos políticos do país - Liga do Norte e Movimento Cinco Estrelas -, foi destaque nos jornais franceses.

Conte é suspeito de mentir sobre seu currículo acadêmico, após ter informado que se aprofundou sobre estudos na área de direito em várias universidades estrangeiras, mas não há registros dessas informações. Na França, a indicação de Conte ganhou a primeira página do jornal Libération, com a manchete "Itália, Ano Zero"; do La Depeche, que destacou "O Populismo que Ameaça a Europa"; além do Le Parisien, com a manchete "A Europa deve Temer a Itália".

O diário espanhol ABC indicou uma perspectiva pessimista para o futuro dos italianos, destacando a manchete Itália se Lança ao Vazio; já o periódico italiano Il Gazzetino destaca o que seriam os "Últimos Problemas a Serem Resolvidos para Formação do Governo".