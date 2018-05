Equipe americana trabalha nos preparativos para cúpula histórica, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, no domingo (27) que uma equipe de americanos está na Coreia do Norte para planejar a cúpula histórica com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, marcada para o dia 12 de junho, em Cingapura. A informação aumenta as expectativas de que a reunião de fato ocorra, apesar de Trump ter cancelado o encontro na semana passada.

Tanto o Departamento de Estado como o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul afirmaram que as autoridades americanas e norte-coreanas estão envolvidas em negociações na vila de Panmunjom, que fica na fronteira norte dentro da Zona Desmilitarizada (DMZ).

Depois de cancelar a cúpula na quinta-feira, Trump afirmou que o evento ainda poderia acontecer. Na tarde de domingo, ele postou no Twitter uma mensagem de elogio a Pyangyong, sinalizando que suas preocupações sobre o posicionamento do governo de Kim sobre o encontro não existiam mais.

"Nossa equipe dos Estados Unidos chegou à Coreia do Norte para fazer arranjos para a cúpula entre Kim Jong-un e eu", disse o presidente. "Eu realmente acredito que a Coreia do Norte tem um potencial brilhante e vai ser uma grande nação econômica e financeira um dia. Kim Jong-un concorda comigo. (A cúpula) Vai acontecer!", acrescentou.