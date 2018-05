UE tenta manter vivo acordo nuclear com o Irã

A União Europeia (UE) está buscando proteger os interesses do bloco no Irã após a retirada dos EUA do acordo nuclear firmado em 2015. Paralelamente a isso, a comissária de Relações Exteriores da UE, Federica Mogherini, insistiu ontem que a unidade dos Estados-membros é inquestionável. Após uma reunião de ministros de Relações Exteriores do grupo, Federica disse que os países estavam coordenando esforços para "proteger os investimentos econômicos de empresas europeias que legitimamente investiram e se engajaram no Irã" nos últimos três anos.

O ministro de Relações Exteriores da Polônia, Jacek Czaputowicz, afirmou que o país se opõe a qualquer ação da UE que enfraqueça as sanções dos EUA. Washington quer impor embargos contra Teerã, o que pode ter impacto sobre empresas europeias. As potências do Velho Continente dizem que estão comprometidas em continuar trabalhando juntas para salvar o acordo, porque acreditam que essa é a melhor maneira de evitar que Teerã desenvolva uma bomba nuclear.

Federica minimizou relatos de atrito entre a Polônia e o restante da UE sobre como lidar com o presidente Donald Trump, e sua postura linha-dura em relação ao Irã. Ela afirmou que o bloco também compartilha algumas das preocupações de Trump quanto ao papel do Irã no Oriente Médio e seu programa de mísseis balísticos. No geral, afirmou que "a primeira preocupação que compartilhamos está relacionada à possibilidade de o Irã desenvolver uma arma nuclear", e manter o acordo vivo é a melhor maneira de evitar isso.