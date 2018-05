Presidente do Paraguai renuncia dois meses antes do fim do mandato

Candidato colorado lidera apuração no Paraguai

Com 90% das urnas apuradas, ele conta com 46,63% dos votos, enquanto o seu oponente do Partido Liberal, Efraín Alegre, que encabeça uma aliança com partidos de esquerda e de centro, está com 42,66% - a diferença foi bem menor do que os 20 pontos que apareciam nas pesquisas