Delegação dos EUA está na Coreia do Norte para preparar cúpula

Uma delegação de autoridades norte-americanas chegou ontem à Coreia do Norte com a finalidade de preparar o terreno para negociações em torno da cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Apesar de ter cancelado o encontro na semana passada, Trump manteve aberta a possibilidade de uma reunião, após sinais emitidos por Pyongyang de que Kim gostaria de seguir com os planos.

No sábado, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou que Kim ainda estava comprometido em se reunir com Trump e com a "desnuclearização completa" da Península Coreana.