Designado premiê da Itália, Conte desiste da tentativa de formar governo

Designado para ser premiê da Itália, Giuseppe Conte desistiu ontem de tentar formar um governo, depois que o presidente Sergio Matarella rejeitou o escolhido para o ministério da Economia. Com isso, a Itália pode ter que realizar novas eleições neste ano. As negociações para a formação do governo já se arrastam há dois meses.

Conte, um jurista acadêmico, apresentou sua lista de ministros a Matarella, mas este rejeitou o nome do eurocético Paolo Savona para a Economia. Antes mesmo do fim da reunião entre Conte e Matarella, o líder da Liga (direita populista), Matteo Salvini, disse que a única opção era realizar novas eleições. "Em uma democracia, se é que ainda estamos em uma, só há uma coisa a fazer: deixar os italianos escolherem", disse.

O Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) e a Liga foram os partidos com o maior número de votos nas eleições de março, mas nenhum conquistou a maioria necessária de 40% das cadeiras para governar sozinho. Depois de semanas de negociação, ambos propuseram Conte para premiê, mas a formação do governo emperrou novamente.

A perspectiva da escolha de Savona, um crítico do euro e da política econômica da Alemanha, causou preocupação nos mercados europeus. Por isso, Matarella rechaçou o escolhido.